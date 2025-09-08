به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی خراسان رضوی گفت: با تفویض اختیار بی‌ سابقه از سوی دولت به استان‌ ها مبنی بر توزیع سهمیه استخدامی نیروی انسانی، از این پس، خراسان رضوی خود درباره نحوه توزیع سهمیه‌ های استخدامی بین دستگاه‌ ها و شهرستان‌ ها تصمیم‌ گیری خواهد کرد.

حسن پارسی‌ پور اضافه کرد: این تفویض اختیار در اولین نشست منطقه‌ ای سازمان امور اداری و استخدامی کشور که با حضور سه استان خراسان در مرداد ماه در مشهد برگزار شد، از سوی استان مطالبه و در نهایت در شورای راهبری خراسان رضوی با حضور رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و استاندار به تصویب رسید.

وی ادامه داد: پیش از این، ردیف‌ های استخدامی در بیشتر موارد از طریق وزارتخانه‌ ها به استان‌ ها اختصاص پیدا می‌کرد اما با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی، از این پس در خصوص تعداد سهمیه استخدامی و نحوه توزیع آن در سطح استان بین دستگاه‌ های اجرایی و شهرستان‌ ها، توسط خراسان رضوی تصمیم گیری خواهد شد.