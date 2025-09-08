پخش زنده
فرمانده انتظامی استان از دستگیری ۸۰ نفر از اتباع خارجی غیر مجاز در محورهای ورودی استان یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، ماموران پلیس استان یزد با انجام کارهای اطلاعاتی از تردد اتباع خارجی غیرمجاز در محورهای ورودی یزد مطلع شدند.
وی گفت: ماموران انتظامی با هماهنگی قضائی، ۸۰ نفر از آنها را که از مرزهای شرقی به صورت غیر مجاز وارد کشور شده بودند دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان یزد افزود: این افراد که قصد عزیمت به یزد و دیگر شهرهای کشور را داشتند پس از دستگیری برای انجام مراحل قانونی به اردوگاه تحویل داده شدند.