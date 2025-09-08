به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارشیا صمصامی‌نیا (با موضوع بخش دانشجویی جشنواره)، امین خوش‌سبک (با موضوع دستاورد‌های نه سال مسابقه آهنگسازی و هفت سال فستیوال موسیقی الکترواکوستیک) و اشکان بهزادی (با موضوع نهمین دوره مسابقه رضا کروریان) سخنرانان این آیین هستند.

اهدای جوایز در دو بخش مجزا، بخش دانشجویی و نهمین دوره مسابقه رضا کروریان انجام خواهد شد.

هفتمین دوره فستیوال بین‌المللی موسیقی الکترونیک تهران با حضور جمعی از هنرمندان داخلی و بین‌المللی، در نیمه اول شهریورماه به صورت حضوری و آنلاین به همت «گروه موسیقی یارآوا» برگزار شد و هدف آن ترویج موسیقی الکترونیک در ایران، معرفی استعداد‌های نوظهور و ارائه تازه‌ترین دستاورد‌های این حوزه است؛ همچنین در طول برگزاری فستیوال، علاوه بر اجرای آثار موسیقی الکترونیک، برنامه‌هایی همچون کارگاه‌های آموزشی و سمینار‌های تخصصی با حضور چهره‌های بین‌المللی این عرصه ارائه شده است.

یکی از بخش‌های شاخص این دوره، مسابقه آهنگسازی موسیقی الکتروآکوستیک «جایزه رضا کروریان» و بخش دانشجویی فستیوال است که بخش دانشجویی با همکاری دانشگاه هنر تهران برگزار می‌شود. این بخش‌ها با هدف شناسایی و معرفی استعداد‌های جوان طراحی شده‌اند و فرصتی فراهم می‌کنند تا آهنگسازان و هنرمندان جوان آثار خود را ارائه کرده و در معرض داوری قرار گیرند. مسابقه سال ۱۴۰۴ ویژه ساز‌های تار یا تئوربو و الکترونیک است و آثار برگزیده توسط علیرضا عقیقی و فرانچسکو کاسکارانو اجرا خواهند شد.

علاقه‌مندان برای حضور در این مراسم که شرکت در آن برای عموم آزاد است، می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند و برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند.