همزمان با هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر اسلام (ص) برنامههای فرهنگی، پژوهشی، هنری و اجتماعی در حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در نشست خبری اعلام برنامههای هفته وحدت آستان قدس رضوی گفت: مهمترین برنامه حرم مطهر رضوی در هفته وحدت برگزاری رویداد فرهنگی طلوع رحمت در صحن پیامبر اعظم (ص) که شامل غرفههای کودک و نوجوان، پاسخگویی به مسائل شرعی، سه غرفه ویژه زائران غیرایرانی، غرفه نماز و قرآن و فعالیتهای مجازی است.
عبدالحمید طالبی افزود: همچنین پویش سراجالله با محوریت قرائت سوره محمد (ص) آغاز شده است و محافل مشترک قرآنی با اهل سنت در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی برگزار خواهد شد.
وی گفت: شب شعر اتفاق با حضور شاعران شیعه و سنی در مدرسه دو درب در این هفته برگزار میشود.
طالبی افزود: مراسم رونمایی از ۶۹ سکه صفوی منقوش به نام پیامبر اعظم (ص) و نمایشگاه «سیره پیامبر» با مجموعهای از کتب خطی و آثار نفیس در موزه قرآن برپا میشود.
او با اشاره به اینکه ستاد مناسبتها در آستان قدس رضوی با هدف بازخوانی سیره نبوی، تعمیق نظریه وحدت اسلامی، ترویج معارف رضوی و گسترش فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی تشکیل شده ادامه داد: نخستین اقدام این ستاد، برگزاری سمینار «حقوق و کرامت انسانی از منظر پیامبر اکرم (ص) و حضرت رضا (ع)» بود که مقدمهای برای ششمین کنگره جهانی حضرت رضا (ع) در خرداد سال آینده به شمار میرود.