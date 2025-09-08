به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول هماهنگی امور بانوان اداره‌کل ورزش و جوانان همدان با بیان اینکه در این دوره از مسابقات استان‌های همدان، کرمانشاه، ایلام، کردستان و لرستان شرکت دارند گفت: این رویداد ، در سه رشته دارت، پتانک و شطرنج در حال برگزاری است.

معصومه پیردهقان افزود: این جشنواره با هدف توسعه و ترویج سلامتی از طریق ورزش همگانی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی میان بیماران‌ام‌اس برگزار می‌شود.

بیشتر بدانیم:

پِتانک ورزشی است که در آن هدف این است که بازیکنان توپی فلزی را (که جزء اصلی این بازی است) به جک (cochonnet) نزدیک کنند.

این رشته در روش‌های مختلف انفرادی تیمی دونفره، سه نفره و چند نفره برگزار می‌شود که تعداد پرتاب‌ها در هریک این روش‌ها متغیر است.

بازیکنان باید این کار را در حالی انجام دهند که دو پایشان داخل «دایره شروع» قرار دارد.

این ورزش معمولاً در خاک یا شن و ماسه سخت شیب دار انجام می‌شود، اما می‌توان آن را در داخل چمن هم برگزار کرد.