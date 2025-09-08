پخش زنده
دانشگاه شهرکرد در دومین جشنواره ملی جریان خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: این دانشگاه در کنار دانشگاههای تهران، شیراز، رازی، فردوسی مشهد و صنعتی شیراز قرار گرفت که بیشترین تعداد افراد دارای رتبه را به خود اختصاص داد.
آقای کریمی افزود: این جشنواره با هدف تقویت هویت فرهنگی در دانشگاهها و با تأکید بر نقش دانشگاهها بهعنوان محیطهایی زنده، پویا و اثرگذار، در دو محور «عمومی» و «ویژه» برگزار شد.
به گفته وی: محور عمومی آن به کلیه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در دانشگاهها اختصاص دارد و محورهای ویژه آن شامل موضوعاتی، چون «ایران، وفاق و همبستگی ملی»، «فرهنگ دانشگاهی»، «خانواده، زنان و دختران» است.
رئیس دانشگاه شهرکرد افزود: جشنواره جریان، بستر مناسبی برای معرفی ایدهها و ابتکارهای فرهنگی، تبادل تجربیات، شبکهسازی میان فعالان فرهنگی و ارتقای جایگاه حرفهای افراد فعال در حوزه فرهنگ دانشگاهی فراهم میآورد.