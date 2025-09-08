به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اردبیل ناصر عبداللهیان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت: با بررسی‌های به عمل آمده‌ نیرو‌های انتظامی و کارشناسان صنعت، معدن و تجارت و تیم‌های حراست شرکت برق استان تعداد ۱۶۱ دستگاه ماینر غیرمجاز از یک واحد تولید پلاستیک در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل کشف و جمع آوری شد.

وی با اشاره به اینکه انشعاب برق محل ماینر‌های غیرمجاز کشف شده از تعرفه برق یارانه‌ای تغذیه می‌کرد، افزود: در مجاورت کارخانه دارای مجوز ماینر، برق مصرفی این واحد از طریق کابل زمینی به صورت غیرمجاز انتقال داده شده بود که با حفاری محل ترانس، خط انتقال برق غیرمجاز مشخص و جمع‌آوری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل تصریح کرد: میزان مصرف برق ماینر‌های مکشوفه نزدیک به ۵۰۰ کیلووات بوده است که این مجموعه برای تغذیه ماینر‌های غیرمجاز، برق مصرفی نزدیک به ۴۰۰ خانوار را به صورت غیرمجاز مصرف می‌کرد.

عبداللهیان گفت: شناسایی و برخورد با این موارد از اولویت‌های شرکت توزیع برق استان قرار دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به بار مصرفی بالای این دستگاه‌ها و اثرات مخرب آن بر روی شبکه، پرونده مربوطه برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارجاع داده شده و اقدامات کنترلی و پایش مصرف برق در تمام نقاط مختلف استان تداوم خواهد داشت.