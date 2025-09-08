پخش زنده
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اولویت و اهمیت امنیت غذایی تاکید کرد: رهبرمعظم انقلاب در نشست با اعضای هیئت دولت بر روی تولید و ذخیرهسازی کالاهای اساسی تاکیدات ویژهای داشتند که البته دغدغه همیشگی ایشان در طول دهه های گذشته بوده است که باید بدون توجه به قیمت و امکانات بر روی اقلام اساسی خودکفا شویم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عارف در جلسه کارگروه ویژه توسعه فناوری خاطرنشان کرد: میتوانیم خودکفایی در اقلام کشاورزی و غذایی را با توجه به فناوریهای جدید، ظرفیتهای داخلی و شرکتهای دانشبنیان به شرط هماهنگی بین بخشی و نهادهای ذیربط دنبال کنیم.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید براینکه نباید با ورود علم و فناوریها مقابله کنیم، تصریح کرد: دستگاهها با همکاری کارگروه ویژه توسعه فناوری اقدامات ضربتی را برای استفاده از فناوریهای پیشرفته با عبور از نگاهها و مانع تراشیهای سنتی آغاز کنند.
وی همچنین پس از شنیدن گزارش بهرهگیری فناوری «نانوحباب» در شیلات، به کمکاریهای گذشته در ارتباط با تولید گوشت ماهی و آبزیان با وجود خط ساحلی گسترده و دریاهای بزرگ در شمال و جنوب کشور و همچنین شاخص پایین سرانه مصرف گوشت سفید در کشور در مقایسه با آمارهای بینالمللی اشاره و اضافه کرد: میتوان پروتئین دریایی با اولویت در دسترس قرار گیرد که البته فرهنگسازی در زمینه مصرف گوشت سفید بین آحاد جامعه با کمک رسانهها و وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حائز اهمیت اساسی است.
آقای عارف در ادامه بر بهرهگیری از فناوری نانوحباب در حوزههای کشاورزی و شیلات به عنوان یک تکلیف به دستگاههای مرتبط تاکید کرد.
معاون اول رئیسجمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره یه دیدار روز گذشته اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبری و بیان اینکه رهنمودهای ایشان در این دیدارها نقشه راه دولت در یک سال پیش رو است، ادامه داد: سمت و سوی فرمایشات رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد به عنوان اولویت اصلی امروز کشور است که برای حل مشکلات اقتصادی به علم و فناوری توجه ویژهای دارند.
در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، گزارشی از طرحهای دریافتی در حوزه امنیت غذایی شامل زنجیره ارزش کشاورزی-غذایی در بخشهای تولید داخلی شیرخشک نوزاد، توسعه پرورش ماهی در قفس، تولید واکسنهای طیور، بهره وری محصولات گلخانهای و شیلات (فناوری نانوحباب)، بومیسازی فناوری بذر و کاهش مصرف کود اوره با کمک منابع بانکی و صندوقهای حمایتی از پژوهش و فناوری ارائه شد.