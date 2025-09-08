شاخص کل بورس امروز ۱۷ شهریور با افزایش ۵۲ هزار و ۶۱۸ واحدی به ارتفاع ۲،۶۲۳،۲۷۶ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن نیز با افزایش ۱۰ هزار و ۸۱۳ واحدی سطح ۷۹۰ هزار و ۲۱۷ واحدی را تجربه کرد.

ارزش معاملات بازار بورس در پایان امروز به بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید.

تعداد نماد‌های مثبت ۶۹۹ نماد (۷۹ درصد) و تعداد نماد‌های منفی ۱۷۶ نماد (۲۱ درصد) بوده است.

در معاملات روز جاری شاهد ورود یک هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی به معاملات خرد بودیم.

همچنین ۵۲۸ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.

نماد "فارس" با ۶۹۴۳ واحد بیشترین تاثیر مثبت را را بر شاخص کل داشت.