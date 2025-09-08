به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این نشست، موضوع تخصیص اعتبارات ویژه برای اجرای طرح‌های پژوهشی و عمرانی در دستور کار قرار گرفت.

همچنین مقرر شد کارگروه‌های تخصصی در حوزه پژوهش و عمران برای بررسی چالش‌ها و ترسیم چشم‌انداز‌های آینده تشکیل شوند.

یکی از محور‌های مهم این نشست، بررسی ظرفیت‌سازی‌های جدید دانشگاه برای جذب دانشجویان بود. مسئولان دانشگاه تأکید کردند این موضوع می‌تواند به تقویت جایگاه علمی و بین‌المللی دانشگاه پیام نور کمک شایانی کند.

در بخش دیگری از اجلاس، تقویم آموزشی سال جدید دانشگاه پیام نور مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. بر اساس آمار ارائه‌شده، تاکنون بیش از ۴۲۰ هزاردانشجو درکشورو حدود ۳۰ هزار دانشجو در استان اصفهان مشغول به تحصیل هستند.