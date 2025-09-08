به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌های سراسر کشور با عنوان «پیشگیری از اعتیاد، طرح تحولی درمان و مبارزه با کشت خشخاش» از صبح امروز در مجتمع فرهنگی شقایق این ستاد آغاز به کار کرده است.

ذوالفقاری در این نشست با اشاره به حضور دکتر یاوری در معاونت پیشگیری و درمان ستاد، ابراز امیدواری کرد با حضور و تجارب ایشان، شاهد رقم خوردن تحول در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد باشیم.

وی به برگزاری دو جلسه با رئیس جمهور پس از جنگ ۱۲ روزه اشاره و اظهار کرد: با وجود جنگ ۱۲ روزه رئیس محترم جمهور دو جلسه با ما داشتند که نشان‌دهنده اهمیت موضوع است و ایشان خودشان در این حوزه (پیشگیری و درمان) صاحب‌نظر هستند.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر یکی از مشکلات موجود در کشور را در حوزه اجماع‌نظرها دانست و افزود: ما باید در اعمال‌نظرها و تصمیم‌گیری به هم‌گرایی برسیم.

ذوالفقاری، اقدامات صورت گرفته در گذشته در بحث ایجاد مراکز ماده ۱۶ و جمع‌آوری معتادان را برجسته دانست و گفت: زمانی در کشور شاهد تجمع معتادان در معابر و خیابان‌ها و حضور خرده‌فروشان بودیم، در آن زمان، کار جهادی درباره جمع‌آوری معتادان متجاهر و مراکز ماده ۱۶ صورت گرفت، نقطه شروع نقطه مهمی است، لذا ما نباید حین ارائه اقدامات خود، اقدامات صورت گرفته در گذشته را زیر سؤال ببریم.

وی تأکید کرد که حرکت ما همیشه و همواره باید رو به جلو باشد و گفت: در حوزه درمان مقرر شده بود که طرح تحول درمان را وزارت بهداشت تهیه کند، اما به هر دلیل این کار انجام نشد و ما فکر کردیم که خودمان باید به آن ورود پیدا کنیم.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر اینکه کل طرح و بسته مسئله مبارزه، درمان، مصرف و پیشگیری باید با هم دیده شود، افزود: طرح‌ها باید یک هارمونی منظم داشته باشد و همه آنها نیاز به سیاست بالادستی دارند.

ذوالفقاری با طرح این سؤال که دستگاه‌ها در راستای وظیفه ذاتی خود در پیشگیری از اعتیاد چه اقداماتی انجام می‌دهند؟، گفت: دستگاه‌ها نه مبتنی بر بودجه که ما در اختیار آن‎‌ها قرار می‌دهیم بلکه بر اساس وظیفه ذاتی و در حوزه وظیفه خودشان یعنی مقابله با اعتیاد و موادمخدر مسئول هستند لذا باید برنامه‌های خود را در این حوزه در اختیار دبیرخانه ستاد قرار دهند و تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها در مقوله پیشگیری از اعتیاد، منوط به تأیید دبیرخانه ستاد باشد.

وی تأکید کرد: بحث پیشگیری باید فراگیر و پایدار باشد و به نحوی ریل‌گذاری شود که هر سال دنبال اقدامات برویم.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: من نمی‌گویم دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از اعتیاد قدم برنمی‌دارند، اما باید بخش پیشگیری از اعتیاد آنها بررسی شود که اکنون چه اتفاقاتی در این حوزه و در قبال مسئولیتشان در حال روی دادن است.

ذوالفقاری به بحث مشارکت‌های مردمی نیز اشاره کرد و گفت: در این رابطه نیز باید دقت داشته باشیم تا اقدامات در حوزه ملی و ستادی، نافی اقدامات انجمن‌های مربوطه به سمن‌ها و .. نباشد. در هر استان به طور مثال یک نفر مسئول خیرین آن استان می‌شود و ماهانه با آنها باید جلسه برقرار شود.

وی به مباحث مطرح شده در حوزه تحول درمان نیز اشاره و تصریح کرد: در حوزه درمان، تحول درمان و سپس مدیریت مصرف با رویکرد درمان و کاهش آسیب مدنظر است.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر یادآور شد: این طرح جدید نیست، اما قصد داریم ساماندهی شود، اکنون دنبال سطح‌بندی معتادان با شاخص‌های مشخص هستیم و بعد سنجش مداخلات مربوط با هر سطح مدنظر است به طور مثال گروهی از معتادان به هر دلیل قادر به ترک نیستند که باید مداخلات مربوط به آنها انجام شود.

ذوالفقاری با انتقاد از تعدد کلینیک‌های ترک اعتیاد، گفت: چرا هر کسی در هر مکانی که خواسته، کلینیک برپا کرده یا چرا یک نفر هفت کلینیک ترک اعتیاد دارد درصورتیکه در برخی از مناطق آلوده کلینیکی وجود ندارد.

وی یادآور شد: باید ببینیم چه ساختار جدیدی برای کلینیک‌ها متناسب است، ضوابط واگذاری و انحلال این کلینک‌ها باید بازنگری، مجوز‌ها در کمیته استانی بررسی و سپس در مرکز باید تعیین شود.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به مراکز ماده ۱۶ نیز اشاره و بیان کرد: در مورد ماده ۱۶ بنا داریم این موضوع را در لایحه بگنجانیم، اکنون در هفت استان مراکز ماده ۱۶ وجود ندارد، شهرداری‌ها مسئول هستند به افراد بی‌سرپناه، سرپناه بدهند و درباره سرپناه برای معتادان بی‌سرپرست نیز وظیفه دارند.

ذوالفقاری درباره مراکز امید و زندگی نیز عنوان کرد: مسیر درمان تا بازتوانی، بخش اشتغال، بخش اسکان و زندگی عادی، بخش خدماتی و بخش اداری، چیدمان جدید در مراکز امید و زندگی خواهند بود، به طور مثال فرد پس از ورود به محل اشتغال دیگر ذهنش از اردوگاه اجباری بیرون می‌آید و در قسمتی ساکن خواهد بود که تمام بخش‌ها اعم از کتاب‌خانه، محل اسکان، مرکز ورزشی و … در آن تعبیه شده باشد همچنین چیدمان باید به نحوی باشد که اگر در آینده معتاد متجاهر نداشتیم از این مراکز استفاده دیگری شود.

وی تأکید کرد: با برقرار شدن تمام موارد مذکور، اگر معتادی در خیابان تجاهر به اعتیاد و مصرف ماده مخدر داشته باشد باید به زندان برود، یعنی اگر با وجود تمام موارد یاد شده یعنی مراکز امید و زندگی، ماده ۱۵، مدیریت مصرف و وجود سرپناه، اصرار به تجاهر اعتیاد در خیابان داشت و توسط پلیس بازداشت شد باید به زندان برود.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در بخش پایانی اظهارات خود به مباحث مطرح شده درباره آزاد شدن کشت شقایق الیفرا و برداشت غلط ایجاد شده توسط برخی از افراد در این رابطه نیز واکنش نشان داد و متذکر شد: اکنون شرکت‌های دارویی و وزارت بهداشت درباره تأمین مخدر‌های مورد نیاز برای تولید دارو به صراحت اعلام نیاز کرده‌اند و گفته‌اند در صورت عدم فکر دراین خصوص، سلامت کشور مورد خطر است.

وی ادامه داد : اکنون عده‌ای به اشتباه و غلط می‌گویند که قصد دارند کشت موادمخدر را در کشور آزاد کنند درصورتیکه این برداشت غلطی است، در صورت تصویب موضوع مذکور در جلسه ستاد، در گام نخست کشت شقایق الیفرا و شاهدانه صورت خواهد گرفت البته باید متذکر شوم که شقایق الیفرا و شاهدانه توسط کشاورزان نیز قابل استحصال نیست.