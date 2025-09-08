شرجی هوا در بوشهر افزایش می‌یابد

هواشناسی بوشهر از جنوبی شدن جریانات جوی از روز سه‌شنبه در استان خبر داد و گفت: رطوبت و شرجی هوا به تدریج افزایش می‌یابد.