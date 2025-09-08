شرجی هوا در بوشهر افزایش مییابد
هواشناسی بوشهر از جنوبی شدن جریانات جوی از روز سهشنبه در استان خبر داد و گفت: رطوبت و شرجی هوا به تدریج افزایش مییابد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، امروز و فردا سواحل جنوبی به سبب وزش باد در برخی ساعتها متلاطم پیشبینی میشود.
محمدرضا انصاری افزود: از عصر سهشنبه با جنوبی شدن جریانات جوی، شاهد وزش وزش باد جنوبی در استان خواهیم بود و رطوبت و شرجی هوا نیز افزایش مییابد.
وی گفت: جهت وزش باد بیشتر شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در مناطق جنوبی امروز شمال غربی، در ساعتهایی با سرعت ۱۴ تا ۳۸ گاهی تا ۴۶ کیلومتر در ساعت و از فردا جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۴۰ کیلومتردرساعت خواهد بود.
کارشناس هواشناسی بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر، در فراساحل گاهی ۶۰ تا ۱۲۰ و در مناطق جنوبی در برخی ساعتها ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
انصاری گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۱:۵۶ دقیقه بامداد، مد اول دریا ساعت ۰۸:۰۹، جزردوم دریا ساعت ۱۴:۴۴ و مد دوم دریا ساعت ۲۰:۴۶ دقیقه خواهد بود.