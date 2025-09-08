سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در نامه‌ای خطاب به مدیرکل دفتر وزارتی وزارت صمت، بازرس کل نظارت و بازرسی امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور و مدیرعامل بورس کالای ایران، نسبت به افزایش بی‌سابقه قیمت ورق گرم در عرضه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نامه آمده است: در عرضه روز جاری، قیمت ورق گرم شرکت فولاد مبارکه با افزایش۱۷ درصدی همراه شده که بدون بررسی تبعات و بدون نظرخواهی از خریداران عمده و تولیدکنندگان پایین‌دست اعمال گردیده است.

به اعتقاد سندیکا، این افزایش هیچ توجیهی ندارد و به معنای کاهش ۲۰ درصدی دسترسی به مواد اولیه، افت ۲۰ درصدی تولید و همچنین فشار بر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در پایان این نامه خواستار ابطال عرضه امروز در بورس کالا شده است.