اعتصاب کارکنان متروی لندن که از نخستین ساعت امروز آغاز شد، تردد مسافران را در این شهر، مختل کرده است صف‌های طولانی مسافران در انتظار اتوبوس‌های شهری و ترافیک سنگین خیابان‌ها سبب شد هزاران کارمند با تأخیر کار خود را آغاز کنند و عرضه سایر خدمات نیز با اختلال مواجه شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، آغاز اعتصاب کارکنان متروی لندن که تا روز جمعه ادامه خواهد یافت نخستین اعتصاب کارکنان متروی لندن در سال جدید میلادی و در یک سالگی دولت جدید است.

کارکنان اعتصابی می‌گویند دولت به وعده‌های خود عمل نکرده است و شرایط شغلی همچون کمبود دستمزد و ساعات فراوان کار، همچون گذشته است.

به نوشته گاردین، تارنمای ترابری شهردای لندن در پی مراجعه فراوان مسافران به منظور کسب اطلاع از چگونگی عزیمت به محل مورد نظر بدون استفاده از خطوط مترو، از کار افتاده است.

تارنمای گاردین نوشت: حدود ده هزار نفر از کارکنان متروی لندن، این هفته در اعتصاب خواهند بود.

شهرداری لندن پیشنهاد کرده است ۳.۴ درصد بر دستمزد کارکنان متروی لندن بیفزاید، اما این پیشنهاد را اتحادیه کارکنان این مترو رد کرده است.

به گفته شماری از کارکنان متروی لندن، آنان در بدترین شرایط کاری و دستمزد دهه‌های اخیر به سر می‌برند و وعده‌های داده شده حزب حاکم در کارزار انتخابات اخیر زیر پا گذاشته شده و بهای مواد غذایی و انرژی و تورم بدون جبران آن مدام در حال افزایش است.

دولت جدید انگلیس از حزب کارگر تیر ماه پارسال با وعده بهبود اوضاع کاری و دستمزد و کاهش مالیات‌ها قدرت را در این کشور در دست گرفته است، اما بسیاری از افرادی که می‌گویند به این حزب رای داده‌اند معترضند که نه تنها به وعده‌های داده شده عمل نکرده بلکه در مواردی همچون افزایش ندادن مالیات‌ها خلاف وعده‌های داده شده عمل کرده است.