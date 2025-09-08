به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ ارسلان صبح‌زاهدی با اشاره به اینکه در پی تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع خانوادگی در یکی از محلات لنگرود، مأموران بلافاصله در محل حاضر شدند گفت: در بررسی‌های اولیه مشخص شد پدر ۴۴ ساله خانواده که اعتیاد شدید داشت و در شرایط نامتعادل روحی بود، در جریان اختلافات خانوادگی با چاقو دختر ۶ ساله‌اش را از پای درآورده است.

وی با بیان اینکه مأموران پلیس بلافاصله متهم را دستگیرکردند افزود: وی پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.