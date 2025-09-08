پخش زنده
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی همدان گفت: مهلت شرکت در سومین دوره پویش ملی «سوغات اربعین» با توجه به استقبال شرکتکنندگان تا ۱۵ مهرماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اعظم شکوری با اشاره به شرایط شرکت در بخش دلنوشته این پویش افزود: دلنوشتهها باید حاصل تجربه یا تأمل شخصی مرتبط با اربعین باشد و گزارش رسمی، شعر و یا داستان بلند نباشد.
او تصریح کرد: عموم مردم میتوانند تا ۱۵ مهرماه سال جاری، آثار خود را در قالب Word به همراه نام و نام خانوادگی نویسنده به درگاه http://www.arbaeen.jdsharif.ac.ir و آدرس کانال @soghatarbaeen ارسال کنند.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی همدان گفت: همچنین علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق آیدی @maarefi_۶۶ در ارتباط باشند و یا با شماره ۳۸۳۸۰۷۵۳- ۰۸۱ تماس بگیرند.