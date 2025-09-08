وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه‌ای از شهادت و زخمی شدن بیش از ۳۸۷ فلسطینی طی ۲۴ ساعت گذشته و افزایش شمار شهدای جنگ نسل‌کشی به ۶۴ هزار و ۵۲۲ نفر خبر داد.

شمار شهدای غزه به ۶۴ هزار و ۵۲۲ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت فلسطین در گزارش آماری روزانه خود از تعداد شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۶۷ شهید و ۳۲۰ مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «شهاب»، این وزارتخانه همچنین اعلام کرد، تعداد زیادی از قربانیان همچنان زیر آوار یا در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی تاکنون قادر به دسترسی به آن‌ها نبوده‌اند.

طبق گزارش وزارت بهداشت غزه، از آغاز جنگ علیه غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، مجموع قربانیان حملات رژیم صهیونیستی به ۶۴۵۲۲ شهید و ۱۶۳۰۹۶ مجروح رسیده است.

این وزارتخانه تاکید کرد، تنها از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تا امروز، ۱۱۹۷۶ شهید و ۵۱۰۵۵ مجروح ثبت شده است.

در بخش شهدای موسوم به «لقمه نان» (افرادی که در صف دریافت غذا یا کمک بودند) نیز در ۲۴ ساعت گذشته در نتیجه شلیک نیروهای اشغالگر به سمت فلسطینیان منتظر دریافت کمک‌های غذایی، ۱۴ شهید و ۸۵ مجروح به بیمارستان‌ها منتقل شدند؛ بدین ترتیب مجموع شهدا و مجروحان این گروه به ۲۴۳۰ شهید و بیش از ۱۷۷۹۴ مجروح رسیده است.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته، ۶ نفر دیگر در اثر قحطی و سوءتغذیه در بیمارستان‌های غزه به شهادت رسیدند که شامل ۲ کودک نیز می‌شود. بدین ترتیب مجموع شهدای ناشی از قحطی به ۳۹۳ نفر رسیده است که ۱۴۰نفر از آن‌ها کودک هستند.

از زمان اعلام قحطی در غزه از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف)، ۱۱۵ مورد فوتی ثبت شده است که از میان آنها ۲۵ نفر کودک هستند.

پیشتر «تس اینگرام» سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) که در روزهای اخیر به شهر غزه رفته، تصریح کرد: «در عرصه میدانی کاملا واضح است که مردم گرفتار گرسنگی هستند و قطحی در شهر غزه در حال وقوع بوده، در حالی که شهرهای دیر البلح و خان یونس [۲ شهر واقع در جنوب غزه] نیز تفاوت چندانی با آن ندارند.»

این در حالی است که آمار و ارقام اعلامی از سوی یونیسف مشخص کرده‌اند ماه گذشته میلادی در عرض تنها ۲ هفته بیش از ۷۰۰۰ کودک زیر پنج سال در غزه برنامه‌های التیام از سوءتغذیه شدید در کلینیک‌های تحت اداره این سازمان در غزه را گذرانده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، رژیم صهیونیستی به طور سیستماتیک به مراکز توزیع کمک‌ها و مناطق مسکونی حمله و از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه جلوگیری می‌کند. این حملات باعث تشدید بحران انسانی در غزه شده است.

غزه از ماه‌ها پیش با بحران شدید انسانی مواجه است و مردم این منطقه، به ویژه کودکان و زنان، در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند.

کمبود شدید غذا، آب و دارو، جان بسیاری از مردم را به خطر انداخته است.

از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، جنگ کشتار جمعی در غزه را آغاز کرده است که شامل قتل، گرسنگی، تخریب و آوارگی اجباری می‌شود. این رژیم همه فراخوان‌های بین‌المللی و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف این جنایات را نادیده گرفته است.

رژیم صهیونیستی از زمان فروپاشی آتش‌بس شکننده در ماه مارس، جنگ خود علیه غزه را از سر گرفته است. نیروهای ارتش به بسیاری از مناطق نوار غزه، به ویژه در جنوب پیشروی کرده‌اند و خواستار تخلیه مناطق وسیعی در شمال شده‌اند. ارتش اشغالگر تهدید کرده است که در غزه می‌ماند و از مناطق جدیدی که از مارس تصرف کرده و محاصره‌ای خفقان‌آور که بر کمک‌های غذایی و پزشکی اعمال کرده است، عقب‌نشینی نمی‌کند.

نهادهای داخلی و بین‌المللی و کمیته‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند تا برای توقف جنگ کشتار جمعی در غزه رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار دهند.