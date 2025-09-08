مردم مهریز و میبد ۱۷ میلیارد ریال صدقه پرداخت کردند
مردم شهرستانهای میبد و مهریز، با جمع آوری ۱۷ میلیارد ریال صدقه به کمک نیازمندان شتافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان میبد، گفت: از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۱۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال صدقه توسط مردم نیکوکار میبد جمعآوری شده است.
زارعی با تأکید بر شفافیت در هزینهکرد کمکها بیان کرد: تمامی صدقات جمعآوری شده در همین شهرستان و برای رفع نیازهای ضروری مددجویان منطقه هزینه میشود. این کمکها در زمینههای مختلفی از جمله تأمین لوازم ضروری، معیشت، جهیزیه، احداث و تعمیر مسکن، درمان و هزینههای تحصیلی به مصرف میرسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت حامیان از ایتام و فرزندان محسنین اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، ۲۶۵۸ حامی در قالب طرح اکرام، از ۲۲۴ فرزند یتیم و محسنین این شهرستان حمایت میکنند. این حامیان از ابتدای سال تاکنون مبلغ ۳۹ میلیارد و ۵۸۶ میلیون ریال به حساب فرزندان معنوی خود واریز کردهاند.
رئیس کمیته امداد شهرستان میبد، با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، از آغاز پویش جشن عاطفهها خبر داد و گفت: در این پویش، با مشارکت خیرین، برای تمامی ۲۹۴ نفر از دانشآموزان تحت حمایت لوازمالتحریر تهیه خواهد شد تا با خیالی آسوده به مدرسه بروند.
پرداخت ۶ میلیارد ریال صدقه توسط مهریزیها
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مهریز، با تقدیر از مشارکت مردم خیر این شهرستان در امور نیکوکارانه، بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۶ میلیارد و ۱۴۵ میلیون ریال صدقه توسط مردم نیکوکار مهریز جمعآوری شده است.
وی با تاکید بر شفافیت در هزینهکرد کمکها بیان کرد: تمامی صدقات جمعآوری شده در همین شهرستان و برای رفع نیازهای ضروری مددجویان منطقه هزینه میشود. این کمکها در زمینههای مختلفی از جمله تامین لوازم ضروری، معیشت، جهیزیه، احداث و تعمیر مسکن، درمان و هزینههای تحصیلی به مصرف میرسد.
کمالیان در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت حامیان از ایتام و فرزندان محسنین اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، ۱۵۴۳ حامی در قالب طرح اکرام، از ۴۱۰ فرزند یتیم و محسنین این شهرستان حمایت میکنند. این حامیان از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۸ میلیارد ریال به حساب فرزندان معنوی خود واریز کردهاند.
رئیس کمیته امداد شهرستان مهریز، با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، از آغاز پویش جشن عاطفهها خبر داد و گفت: در این پویش، با مشارکت خیرین، برای ۳۹۰ نفر از دانشآموزان تحت حمایت لوازمالتحریر تهیه خواهد شد تا با خیالی آسوده به مدرسه بروند.
عموم مردم با مشارکت در پویش جشن عاطفهها میتوانند کمکهای خود را از طریق روشهای زیر به دست دانشآموزان نیازمند برسانند:
• لینک پویش: https://sama.emdad.ir/Sama/Puyesh/۷۶/۳۳۱۳۰
• ارسال عدد ۳ به سرشماره: ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۵
• شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۸۲۰۰
• کد دستوری: #۰۳۵۴*۸۸۷۷*