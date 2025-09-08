هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا از هجدهم تا بیستم شهریور در خوی برگزار می‌شود.

۱۳ گروه برگزیده به صحنه جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا می‌روند

۱۳ گروه برگزیده به صحنه جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا می‌روند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ شهردار خوی گفت: امسال ۳۶۳ اثر موسیقایی از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از داوری تخصصی، ۱۳ گروه برگزیده شامل ۷ گروه موسیقی سنتی ایرانی و ۶ گروه موسیقی موغام آذربایجان به اجرای صحنه‌ای راه یافتند.

حسن نصراله‌پور با اشاره به برنامه‌های این دوره افزود: اجرای گروه‌های موسیقی در کاروانسرای تاریخی خان و پیاده‌راه شمس، برپایی نمایشگاه صنایع دستی و فضاسازی شهری در اطراف آرامگاه شمس تبریزی از مهم‌ترین بخش‌های جنبی جشنواره است.

شهردار خوی تصریح کرد: مشارکت مردم در انتخاب گروه‌های برتر از طریق سامانه دیجیتال، از نوآوری‌های امسال است که جشنواره را مردمی‌تر کرده است.

نصراله‌پور خاطرنشان کرد: جشنواره موسیقی شمس و مولانا، چشم‌اندازی روشن برای معرفی فرهنگ ایرانی، تقویت هویت ملی و گسترش تعاملات بین‌المللی از مسیر هنر و عرفان خواهد بود.