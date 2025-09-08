دبیر علمی جایزه ادبی شهید اندرزگو از افزایش ۱۰ درصدی آثار رسیده به چهارمین دوره این جایزه خبر داد.

افزایش ۱۰ درصدی آثار رسیده به جایزه شهید اندرزگو

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، گلعلی بابایی در ارتباط زنده با بخش خبری سراسری ۱۴ شبکه خبر گفت: فراخوان این دوره جایزه از اسفند ۱۴۰۳ منتشر شده بود که تا پایان مرداد ۱۴۰۴ نیز ادامه داشت که در این مدت ۳۲۴ اثر به دبیرخانه این جایزه رسید.

وی با اشاره به اینکه جایزه ادبی شهید اندرزگو در سه بخش «داستان بلند و رمان بزرگسال»، «داستان کودک و رمان نوجوان»، «روایت مستند و تاریخ شفاهی» برگزار می‌شود، افزود: رویکرد این جایزه بیان و روشنگری حقایق درباره دوره حکومت پهلوی‌هاست تا با چهره سازی و تحریف و تطهیر پهلوی‌ها مقابله شود.

بابایی گفت: این جایزه ادبی میدان رقابت برای کشف بهترین آثار در زمینه انقلاب اسلامی است تا نویسندگان شرکت کننده در این جایزه ماهیت واقعی رژیم شاه را به تصویر بکشند.

چهارمین آیین اعطای «جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو» عصر امروز ۱۷ شهریور ماه در سالن سوره، حوزه هنری انقلاب اسلامی با معرفی آثار برتر به کار خود پایان می‌دهد.

چهارمین دوره این جایزه با شعار "این مبارزه ادامه دارد" برگزار شد.