پخش زنده
امروز: -
این رویداد با هدف ایجاد فضایی عادلانه برای ازمودن همه استعدادهای فیلم سازی و در راستای سند تحول برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نشست خبری نخستین رویداد پیچینگ آی فیلم با حضور احسان کاوه دبیر این رویداد و جمعی از اهالی رسانه در شبکه آی فیلم برگزار شد.
احسان کاوه در این نشست گفت: در استانه ۱۵ سالگی شبکهای فیلم تصمیم گرفتیم فراخوان نخستین رویداد پیچینگ ای فیلم را ارائه دهیم .
وی افزود : این رویداد در ۶ مرحله انجام میشود و برگزیدگان در سال اینده همزمان با میلاد نبی اکرم ص معرفی خواهند شد.
کاوه درباره شیوه برگزاری پیچینگ ای فیلم ادامه داد: از اول مهرماه این امکان وجود دارد که سایت باز شود و افرادی که سابقه در حوزه فیلم کوتاه دارند میتوانتد طرحهای خود را ثبت کنند.
وی افزود : بعد از فرایند ۹۰ روزه سعی میشود آموزش داده شود که پیچینگ چیست و در اختیار افرادی قرار میگیرد که طرح را ثبت کردهاند.
شبکه ای فیلم نیز از کارها حمایت خواهد کرد و در کنار آن شبکههای برون مرزی پای کار این رویداد هستند.
وی ادامه داد: در دورههای بعد یک پیچ معکوس هم خواهیم داشت که بک شبکه سازی صورت میگیرد.
بعد از تولید آثار چند ماهی هم افرادی که تولید میکنند ، حمایت میکنیم و سال آینده جشن تلویزیونی برگزار خواهیم کرد و رویداد دوم را برگزار میکنیم.
کاوه در پاسخ به این سوال که ایا فیلمها درگیر سانسور میشوند و اینکه چرا در عرصه سریال سازی وارد نشدهاند گفت: اگر صحبت از تایید است تایید حرفهای بودن افراد است.
وی افزود: ما تحت قوانین جمهوری اسلامی فعالیت میکنیم ؛ اما فرد باید اثبات کند توانمند است.
در مورد ای فیلم اینکه یک شبکه بازپخش سریالها و فیلمهای سینمایی است. دوم آنکه در کنار ای فیلم اداره کل تولیدات نمایشی بین الملل وجود دارد که بحث تبیین ایران را در دستور کار خود دارد، در راستای آن میتواند کار سینمایی بسازد و دنبال سرمایه گذاری مشترک و مخاطب است.
وی افزود: تاکید میکنم ما نه ذائقه و سلیقه را قرار نیست تزریق کنیم ، فضا فضای صنعت است.
چه در سمت مستمع و چه ارائه دهنده باید فرهنگسازی صورت گیرد، این ایده در ایران نوپا است؛ ولی برگزار کننده صرفا یک سکو برای ملاقات این دو دسته ایجاد میکند.
دبیر این رویداد در ارتباط با همکاری با نهادها گفت: سکو ایجاد ملاقات میکند. نماینده هر نهاد میتواند به صف ارائه دهنده یا مستمعین بپیوندد.
ما به این گفتمان سازی کمک میکنیم و اگر آنها بیایند این روند بهتر میشود.
وی در پاسخ به این سوال که ایا در کشورهای دیگر دوبله میشود ادامه داد: گستره این فراخوان به گستره ای فیلم است ، یعنی در کشورهای مختلف که بیشتر به ما نزدیکاند مخاطب فراخوان ما نیز وجود دارند.
ای فیلم اگر تمایل داشته باشد کاری را بگیرد آن را با توجه به حوزه کاری خود پخش میکند، فراخوان ما نیز به چهار رسم الخط نگاشته میشود و در هر چهار کانال آن را ترویج خواهیم کرد.
کاوه در پاسخ به اینکه آیا آثار با چهارچوبهای ایران ساخته میشود یا بین الملل گفت: رویداد هیچ تولیدی ندارد و فقط سکو ایجاد میکند برای ارتباط ، ای فیلم نیز مستمع هست و انتخاب میکند که اگر طرحی میآید براساس چهارچوب و ماموریت و ارزش برند خود تصمیم بگیرد که پخش یا سرمایه گذاری کند، ما ورود محتوایی یا سلیقهای نمیکنیم.
وی درباره اهداف این رویداد ادامه داد: افق ما در سالهای آتی ورود این افراد به سینما است، در فیلم کوتاه شما میتوانید حرفهای ظاهر شوید و میتواند امتداد یابد.
ممکن است آنها را ارتباط با تهیه کنندگان دهیم و حتی سریال و مینی سریال بسازیم.
دبیر پیچینگ ای فیلم درباره نحوه پذیرش از کشورهای دیگر گفت: بسته به کشورها و افراد تصمیم گیری میشود، تمایل این است که حضوری باشد چرا که باید بسنجیم که سابقه دارند.
به احتمال زیاد دعوت میکنیم بیایند و اگر نشد به صورت آنلاین خواهد بود.
دوره ها، اما به صورت آنلاین است.