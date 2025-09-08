نایب‌ رئیس و مربی بانوان هیئت وزنه‌برداری استان ایلام از افزایش تعداد ورزشکاران زن این رشته به ۵۰ نفر در استان خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ سمیه عبدی نایب‌ رئیس و مربی بانوان هیئت وزنه‌برداری استان ایلام اظهار داشت: با تلاش‌های صورت‌گرفته توانستیم تعداد ورزشکاران بانوان را از جمع معدودی در سال‌های گذشته، به ۵۰ نفر افزایش دهیم و شهرستان‌های ایلام، چوار، ایوان و مهران را فعال کنیم.

وی افزود: با توجه به پتانسیل شهرستان‌هایی مانند سیروان، چرداول، دهلران و زرین‌آباد، طبق مذاکرات انجام‌شده، فعال‌سازی وزنه‌برداری بانوان در این شهرستان‌ها را در برنامه کاری خود قرار داده‌ایم.