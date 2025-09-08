پخش زنده
امروز: -
ورزشکاران آذربایجان شرقی با عملکردی درخشان، عنوان قهرمانی مسابقات دواتلون کشور را به دست آوردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مسابقات دواتلون قهرمانی کشور صبح امروز به میزبانی شهر گرمسار برگزار شد و ورزشکاران استان با عملکردی درخشان، عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها را به دست آوردند.
این مسابقات با حضور بیش از ۲۱ استان و ۲۰۰ ورزشکار در رشته دواتلون (دو و دوچرخه) برگزار شد و نمایندگان آذربایجان شرقی موفق به کسب عناوین ارزشمند زیر شدند:
در رده سنی امید، محمدامین صدر امین مدال طلا گرفت. در رده نوجوانان صدرا ابراهیمی، عرفان عباسی و محمدصدرا قربانزاده به ترتیب نشان طلا و نقره و برنز گرفتند.
همچنین استان در بخش تیمی نوجوانان مقام قهرمانی مسابقات را کسب کرد و در بخش تیمی جوانان در جایگاه سوم ایستاد.