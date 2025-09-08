طرح جامع ساماندهی قبرستان تاریخی دارالسلام شیراز پس از یک دهه بازنگری شد و به‌زودی با همکاری شهرداری، اوقاف و میراث فرهنگی وارد مرحله اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز گفت: طرح جامع ساماندهی قبرستان تاریخی دارالسلام که ۱۰ سال پیش تدوین شده بود، بازنگری شده و به مرحله اجرا می‌رسد.

مسعود زارعی با اشاره به مسئولیت مشترک شهرداری شیراز، اداره کل اوقاف و اداره کل میراث فرهنگی در این طرح افزود: بر اساس سند مداخله ارگان‌های مرتبط، بخش‌های مختلف ازجمله دیوارها، سردر، بقعه‌ها، قبور شاخص و اسناد مهم این قبرستان ساماندهی می‌شود.

وی ادامه داد: پس از تصویب طرح جامع در شورای اسلامی شهر، مراحل اجرا با حضور متخصصان آغاز خواهد شد و نحوه بهره‌برداری و مدیریت این مجموعه براساس مجوز صادره از تهران انجام می‌شود.

قبرستان دارالسلام شیراز که قدمت آن به قرون سوم و چهارم هجری بازمی‌گردد، محل دفن شخصیت‌های برجسته علمی، عرفانی و مذهبی است. این گورستان تاریخی با سنگ‌مزار‌هایی منقش به خطوط کوفی، ثلث و نستعلیق و همچنین نقوش نمادین مرتبط با جایگاه اجتماعی متوفیان، از نظر معماری نیز ارزشمند است و قرار است با ساماندهی جدید، به یک مکان تاریخی ـ گردشگری تبدیل شود.