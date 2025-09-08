به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسابقات فوتسال قهرمانی مناطق زیر ۱۷ سال شمال استان در ماکو آغاز شد.

در این دور از مسابقات ۵ تیم از شهر‌های ارومیه، ماکو، شوط، چایپاره و سلماس حضور دارند.

در اولین روز از این مسابقات ۴ بازی برگزار و تیم‌های ارومیه، چایپاره و سلماس بر حریفان خود غلبه کردند.

این مسابقات به مدت ۳ روز ادامه خواهد یافت و در پایان ۲ تیم انتخاب، و برای راه یابی به مسابقات کشوری با منتخبان جنوب استان به رقابت خواهند پرداخت.