فرماندار یزد: اعتباری از سهم سه درصد عوارض و درآمد شهرداری در خصوص تعمیرات و تجهیزات به حساب آموزش و پرورش واریز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آقایی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان افزود: امسال اقدامات خوبی درخصوص روپوش مدارس به همت فرمانداری و اتاق اصناف و آموزش پرورش انجام شده تا روپوش مدارس با قیمت مناسب به دست دانش آموزان برسد.
وی درباره سرویس مدارس هم گفت: ثبت نام سرویس مدارس از طریق سامانه سپند انجام میشود و اعتباراتی هم در این خصوص تخصیص یافته و امیدواریم مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.
همکاری کادر بهداشت، مشارکت و تعامل خیرین و همکاری مردم و اولیای دانش اموزان در بهسازی و بازسازی مراکز آموزشی، رنگ آمیزی کلاسها با همکاری نیروهای جهادی و همکاری سازمانها و نهادهای مرتبط برای تولید و توزیع روپوش مدارس از مسائل مطرح شده در این نشست بود.
همچنین در این نشست گزارشی از اقدامات اجرایی برای اجرای طرح مهر در شهرستان یزد ارائه شد.