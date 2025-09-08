فرماندار یزد: اعتباری از سهم سه درصد عوارض و درآمد شهرداری در خصوص تعمیرات و تجهیزات به حساب آموزش و پرورش واریز خواهد شد.

اختصاص اعتبار از عوارض و درآمد‌های شهرداری به تعمیر و تجهیز مدارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آقایی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان افزود: امسال اقدامات خوبی درخصوص روپوش مدارس به همت فرمانداری و اتاق اصناف و آموزش پرورش انجام شده تا روپوش مدارس با قیمت مناسب به دست دانش آموزان برسد.

وی درباره سرویس مدارس هم گفت: ثبت نام سرویس مدارس از طریق سامانه سپند انجام می‌شود و اعتباراتی هم در این خصوص تخصیص یافته و امیدواریم مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.

همکاری کادر بهداشت، مشارکت و تعامل خیرین و همکاری مردم و اولیای دانش اموزان در بهسازی و بازسازی مراکز آموزشی، رنگ آمیزی کلاس‌ها با همکاری نیرو‌های جهادی و همکاری سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط برای تولید و توزیع روپوش مدارس از مسائل مطرح شده در این نشست بود.

همچنین در این نشست گزارشی از اقدامات اجرایی برای اجرای طرح مهر در شهرستان یزد ارائه شد.