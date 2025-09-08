پخش زنده
پدیده «ماه گرفتگی سرخ» شامگاه یکشنبه، ۱۶ شهریور در شهرهای استان فارس قابل مشاهده بود و ماه کامل به مدت ۸۲ دقیقه به رنگ قرمز تا نارنجی تیره درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دیشب ماه، وارد سایه مرکزی زمین شد و پدیده ماه گرفتگی سرخ شکل گرفت. این گرفتگی ۸۲ دقیقه طول کشید و علاقهمندان نجوم در شهرهای استان فارس فرصت داشتند آن را با چشم غیرمسلح مشاهده کنند.
رنگ قرمز خیرهکننده ماه در این پدیده، نتیجه عبور نور خورشید از جو زمین و پراکندگی آن است، بهگونهای که تنها نور با طول موج قرمز به سطح ماه میرسد و آن را به رنگ سرخ یا نارنجی تیره درمیآورد.
این پدیده یکی از جذابترین رویدادهای نجومی سال است.