پدیده «ماه گرفتگی سرخ» شامگاه یکشنبه، ۱۶ شهریور در شهر‌های استان فارس قابل مشاهده بود و ماه کامل به مدت ۸۲ دقیقه به رنگ قرمز تا نارنجی تیره درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دیشب ماه، وارد سایه مرکزی زمین شد و پدیده ماه گرفتگی سرخ شکل گرفت. این گرفتگی ۸۲ دقیقه طول کشید و علاقه‌مندان نجوم در شهر‌های استان فارس فرصت داشتند آن را با چشم غیرمسلح مشاهده کنند.

رنگ قرمز خیره‌کننده ماه در این پدیده، نتیجه عبور نور خورشید از جو زمین و پراکندگی آن است، به‌گونه‌ای که تنها نور با طول موج قرمز به سطح ماه می‌رسد و آن را به رنگ سرخ یا نارنجی تیره درمی‌آورد.

این پدیده یکی از جذاب‌ترین رویداد‌های نجومی سال است.