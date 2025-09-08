پخش زنده
در اجلاس هیات مدیرههای سازمان نظام مهندسی معدن ایران در ارومیه از از فعالین برجسته حوزه معدن تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بیستوسومین اجلاس سالانه هیات مدیرههای سازمان نظام مهندسی معدن ایران امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، معاونین و مدیران کل وزارت صمت و رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در ارومیه آغاز شد.
همچنین در این اجلاس، از فعالین برجسته حوزه معدن با هدف قدردانی از تلاشهای ارزشمند فعالان معدنی و تشویق به ارتقای بهرهوری و کیفیت پروژهها، تقدیر شد.
بیستوسومین اجلاس سالانه هیات مدیرههای سازمان نظام مهندسی معدن ایران با حضور هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ۳۱ استان کشور در روزهای هفدهم و هجدهم شهریورماه به میزبانی نظام مهندسی معدن ارومیه برگزار میشود.