همزمان با هفتۀ وحدت، پویش گروهی حفظ سوره مبارکه «مزمل» با هدف ترویج فرهنگ اُنس با قرآن کریم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، همزمان با فرارسیدن هفتۀ وحدت، پویش گروهی حفظ سوره مبارکه «مزمل» با هدف ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم آغاز شد.

این پویش در قالب یک برنامه آموزشی-مسابقه‌ای طراحی شده است که در یک هفته و به صورت گروهی برگزار خواهد شد.

شرکت‌کنندگان تنها با صرف روزانه ۱۰ دقیقه وقت می‌توانند در این طرح قرآنی حضور یافته و در پایان با حفظ کامل سوره «مزمل»، از جوایز ویژه این پویش بهره‌مند شوند.

ثبت‌نام برای حضور در این برنامه تا جمعه ۲۱ شهریور ادامه دارد و آغاز اجرای طرح از ۲۲ شهریور خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای نام‌نویسی، کلمه «مزمل» را به شناسه کاربری @po_hafezan_vahy در پیام رسان ایتا ارسال کنند.

هدف این پویش گسترش فرهنگ قرآنی و تشویق نوجوانان و جوانان به حفظ دسته‌جمعی آیات الهی است.