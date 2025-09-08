ویزیت رایگان ۱۰۰ نفر در کاروان سلامت هلال احمر مهریز
کاروان سلامت جمعیت هلالاحمر شهرستان مهریز با همکاری خانه هلال کریم آباد بهادران ۱۰۰ نفر از اهالی به صورت رایگان ویزیت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مهریز گفت: کاروان سلامت با همکاری جمعیت هلالاحمر شهرستان مهریز، اداره بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، خانه هلال کریمآباد، دهیاری و شورای اسلامی بهادران در روستای کریمآباد بهادران برگزار شد.
حسن مودب افزود: این برنامه با حضور پزشک عمومی، پزشک داخلی، متخصص زنان و زایمان، متخصص ارتوپد، مشاور خانواده و ارائه خدمات مامایی و پرستاری همراه بود.
مودب بیان داشت: دسترسی مردم به خدمات پزشکی، مشاورهای، آموزشی و بهداشتی، حضور در بین مردم، ارتقای انگیزه و روحیه اجتماعی سالمندان از مهمترین رسالت جمعیت هلال احمر مهریز و اجرای طرح کاروان سلامت است.
وی عنوان کرد: در این برنامه ۱۰۳ نفر از خدمات ویزیت رایگان بهرهمند شدند که ارزش تقریبی این خدمات ۱۳۰ میلیون ریال برآورد که داروی رایگان نیز به بهرهمندان داده شد.
در حاشیه این برنامه، میز خدمت کمیته امداد و بهزیستی جهت ارائه خدمات مشاورهای و حمایتی به اهالی روستا برپا شد و خدمات آرایش مردان در قالب طرح قیچی مهربانی نیز ارائه شد.