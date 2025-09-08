خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ پدیده ماه‌گرفتگی، از ساعت ۱۹:۵۷ دقیقه دیشب آغاز و ساعت ۲۱:۰۱ دقیقه، سایه زمین تمام قرص ماه را پوشاند. به گزارش؛ پدیده ماه‌گرفتگی، از ساعت ۱۹:۵۷ دقیقه دیشب آغاز و ساعت ۲۱:۰۱ دقیقه، سایه زمین تمام قرص ماه را پوشاند.

به گفته عالی پور کارشناس نجوم استان، پوشش ماه‌گرفتگی، وسیع بوده و در قاره‌های آسیا، آفریقا، اروپا و غرب استرالیا و نیوزیلند، قابل مشاهده بود.

تعداد زیادی از شهروندان ایلامی و علاقه‌مندان به علم نجوم برای دیدن این پدیده در رصدخانه و مرکز نجوم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایلام در پارک جنگلی چغاسبز گرد هم آمدند.

عکاس: روح الله جام سحر