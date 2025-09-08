آسمان ایلام، دیشب میزبان یکی از زیباترین رخدادهای نجومی بود
شب گذشته آسمان ایران و ایلام شاهد یکی از زیباترین پدیدههای آسمانی یعنی ماهگرفتگی بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ پدیده ماهگرفتگی، از ساعت ۱۹:۵۷ دقیقه دیشب آغاز و ساعت ۲۱:۰۱ دقیقه، سایه زمین تمام قرص ماه را پوشاند.
به گفته عالی پور کارشناس نجوم استان، پوشش ماهگرفتگی، وسیع بوده و در قارههای آسیا، آفریقا، اروپا و غرب استرالیا و نیوزیلند، قابل مشاهده بود.
تعداد زیادی از شهروندان ایلامی و علاقهمندان به علم نجوم برای دیدن این پدیده در رصدخانه و مرکز نجوم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایلام در پارک جنگلی چغاسبز گرد هم آمدند.
عکاس: روح الله جام سحر