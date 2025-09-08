به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات اسکواش قهرمانی دختران ایران به میزبانی اراک با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

بر این اساس در رده سنی کمتر از ۱۱ سال، مقام اول به مهرسا دری از تهران رسید، مقام دوم به سما پیله وری از مرکزی رسید و مقام سوم مشترک به غزل فریدون از سمنان و نیکی عابدان زاده از فارس رسید.

همچنین در رده سنی کمتر از ۱۳ سال، ترنم کارگر از یزد اول شد، مقام دوم نصیب السا زارعیان جهرمی از شیراز شد و مهرگان قریب از مرکزی و نیایش محمودی از تهران به طور مشترک بر سکوی سوم ایستادند.

در این مسابقات ستایش پزشکی سرپرست فنی، مستانه کرمپور ناظر فدراسیون، ندا سروش سرداور و هستی سلیمانی، شیرین صادقپور، سعیده زرنوش، مبینا حدادی کادر داوری را تشکیل دادند.

گفتنی است این رقابت‌ها با حضور ۸۵ بازیکن در دو رده سنی و از ۱۹ استان کشور از ۱۵ لغایت ۱۷ شهریور ماه برگزار گردید.