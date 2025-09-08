به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: از ۱۹ شهریور ماه اعتبار مرحله چهارم کالابرگ به حساب سرپرستان خانوار سه دهک اول به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان شارژ می‌شود.

مختار احمدی افزود: بعد از آن اعتبار کالابرگ به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان برای دهک‌های چهارم تا هفتم شارژ خواهد شد.

در استان حدود ۷۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت کالابرگ هستند و می‌توانند ۱۱ قلم کالای اساسی را از سه هزار فروشگاه متصل به طرح کالابرگ خرید کنند.