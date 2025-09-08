پخش زنده
پیش بینی میشود امسال ۹۵ هزار تن گوجهفرنگی از مزارع مشهد برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی مشهد با اشاره به آغاز فصل برداشت گوجه فرنگی در این شهرستان گفت: سطح زیرکشت گوجه فرنگی در مشهد هزار و ۹۷۸ هکتار است که بر اساس برآوردها، عملکرد متوسط آن در هر هکتار به ۵۰ تن میرسد.
محمدرضا عباسپور افزود: گوجهفرنگی یکی از محصولات مهم زراعی و غذایی خانوار ایرانی است و بخش قابل توجهی از این محصول علاوه بر مصرف تازهخوری، به واحدهای صنایع تبدیلی و کارخانجات تولید رب ارسال میشود.
وی ادامه داد: برداشت گوجهفرنگی برای صدها نفر از روستائیان و کارگران فصلی اشتغالزایی میکند و سهم بسزایی در درآمد کشاورزان منطقه دارد.
عباسپور گفت: با نظارت کارشناسان، علاوه بر افزایش بهرهوری، محصول با کیفیت و مطلوبی روانه بازار مصرف است.