پخش زنده
امروز: -
فصل جدید «خوش نمک»، به تهیه کنندگی مقداد مومن نژاد و مسعود رجبیان و مجموعه مستند «در برابر طوفان» از شبکههای نسیم و مستند تقدیم علاقه مندان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «خوش نمک» با ویژه برنامه ولادت پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع) سه شنبه و چهارشنبه از ساعت ۲۱ تا ۲۳ روی آنتن شبکه نسیم میرود.
امیر حسین مدرس به همراه پسرش ایلیا مدرس، کمدینهای پیشین «خوش نمک»، حامد طاها، گروه دف نوازی، محمدرضا سرشار، مسعود فروتن، شاعران طنز پرداز و شاعران آیینی، بانوان عرصه دوبله، نخبههای المپیادی و ... به عنوان مهمان در این ویژه برنامه حضور دارند.
«خوش نمک» سه شنبه تا جمعه با دکوری متفاوت و آیتمهای جذاب ساعت ۲۱ از شبکه نسیم به روی آنتن میرود.
مستند «در برابر طوفان»
مجموعه مستند «در برابر طوفان» با استفاده از تصاویر و صداهای دیده نشده، تاریخ سیاسی و اجتماعی دوره پهلوی دوم را از سلطنت محمدرضا پهلوی تا انقلاب اسلامی به تصویر میکشد.
مجموعه مستند «در برابر طوفان» به بررسی دوره پهلوی دوم و تحولات تاریخی، سیاسی و اجتماعی این دوره میپردازد.
این مستند با استفاده از تصاویر و صداهای دیده نشده، بخشهای مختلفی از تاریخ معاصر کشور را به نمایش میگذارد.
موضوعاتی، چون اقتصاد، ارتش، فرهنگ و هنر، آموزش و پرورش، ساواک، سیاست داخلی و خارجی، مذهب، مطبوعات و زندگی خصوصی، در هر قسمت این مجموعه مورد بررسی قرار میگیرند.
مستند «در برابر طوفان» امروز دوشنبه، ۱۷ شهریور، هر شب ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه مستند پخش میشود و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۵:۰۰ روی آنتن خواهد رفت.