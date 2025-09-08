دو دانش اموز اناری به نامهای ملیکا فاضلی و ابوالفضل میرزایی موفق به ساخت دستگاه ترمینال ضبط پسته هوشمند در آموزشگاه فنی وحرفه ای هیرادشدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،همچنین دراین آموزشگاه اختراعاتی از قبیل پل هوشمند.پلیس راهنمایی ورانندگی هوشمند.خودرو خودران ودهها اختراع دیگر توسط دانش آموزان در این آموزشگاه انجام شده است.

غلامحسینی مدیر آموزشگاه هیراد انار گفت دوازدهمین دوره مسابقات رباتیک کشوری دانش آموزی و آزاد مهارت ربوتیکس ایران در شهر اصفهان برگزار میشود .

وی افزود آموزشگاه رباتیک هیراد از شهرستان انار با ۲۶ نفر در قالب ۱۸ تیم در لیگهای ابتکارات و اختراعات،فوتبالیست سه به سه،فوتبالیست یک به یک

جنگجوی مقدماتی،ربوریس آزاد و مقدماتی در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد .

این رقابت ها به مدت سه روز از تاریخ ۱۹ الی ۲۱ شهریورماه برگزار خواهد شد.نفرات برتر این رقابت‌ها می‌توانند در مسابقات بین المللی شرکت کنند .