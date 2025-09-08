انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک بین دانشگاه ایلام و شرکت بهرهبردای نفت و گاز غرب کشور
به منظور توسعه پژوهشهای کاربردی، رفع مشکلات و پاسخگویی به مهمترین ضرورتهای نفت وگاز غرب کشور و بهرهمندی دانشگاه ایلام از ماده (۱۱) و ماده (۱۳) قانون جهش تولید دانش بنیان، تفاهمنامه همکاری مشترک بین دانشگاه ایلام و شرکت بهرهبردای نفت و گاز غرب کشور منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «همایون مرادنژادی» رئیس دانشگاه ایلام در نشست با «محمود نصیری» مدیرعامل شرکت بهرهبردای نفت و گاز غرب کشور با بیان اینکه یکی از پنج مأموریت اصلی دانشگاه ایلام، در حوزه نفت و گاز است، گفت: دانشگاه ایلام به واسطه حضور اساتید توانمند و اثرگذار، آزمایشگاههای مجهز و امکانات آموزشی و کارگاهی به خوبی میتواند در حوزههای مختلف حقوقی، مالی، عمرانی، آموزشی و فناوری با شرکت بهرهبردای نفت و گاز غرب کشور همکاری کند.
وی افزود: توسعه همکاریهای دوجانبه وقتی به نتیجه مطلوب ختم میشود، که برای جامعه سودمند باشد و با این رویکرد دانشگاه ایلام درصدد توسعه همکاری با ادارات، سازمانها و شرکتهای مختلف میباشد.
مراد نژادی با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی در راستای بهینهسازی و بهره وری هر چه بیشتر در زنجیره صنعت نفت و گاز، تصریح کرد: دانشگاه ایلام مفتخر به حضور اساتید توانمند، در زمینه هوش مصنوعی است، و لذا شرکت بهرهبردای نفت و گاز غرب کشور به خوبی میتواند از این پتانسیل دانشگاه استفاده کند.
وی خواستار بهرهمندی دانشگاه ایلام از مسئولیتهای اجتماعی شرکت بهرهبردای نفت و گاز غرب کشور شد و تأکید کرد: دانشگاه پیشران توسعه است و هر نوع سرمایهگذاری در دانشگاه در نهایت زمینهساز توسعه جامعه خواهد بود، لذا با این رویکرد انتظار داریم دانشگاه ایلام از مسئولیتهای اجتماعی شرکت بهرهبردای نفت و گاز غرب کشور بهرهمند شود.
در ادامه «محمود نصیری» مدیرعامل شرکت بهرهبردای نفت و گاز غرب کشور با ابراز خرسندی به جهت حضور در دانشگاه ایلام، عنوان کرد: شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب یکی از سه شرکت زیر مجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در ساختار جدید شرکت ملی نفت ایران میباشد، که به صورت رسمی از ابتدای سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را با تولید، فراورش و ارسال نفت و گاز به مبادی مصرف آغاز نمود.