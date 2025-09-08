به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه‌زاری اظهار کرد: روند کاهش دما با نوسان‌های یکی دو درجه‌ای تا آخر شهریور ادامه دارد و وقوع دما‌های ۴۰ تا ۴۳ درجه سانتیگراد را خواهیم داشت.

وی افزود: امسال در مهر دما‌های ۳۰ تا ۴۰ درجه، آبان ۲۰ تا ۳۰ درجه و در آذر دما‌های پایین‌تر رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: میانگین دما‌های پاییز امسال نسبت به درازمدت در مناطق مرکزی و جنوبی خوزستان نرمال و در مناطق شمالی، کمی بالاتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود. براساس پیش‌بینی‌ها، پاییز نسبتا گرمی در خوزستان خواهیم داشت.