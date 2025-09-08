

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در این مراسم گفت: این مدارس با اعتبار ۳ و نیم میلیارد تومانی مهر سال آینده در مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ به بهره برداری می رسند.

مجید پارسا گفت: با افتتاح این مدارس ۱۶۵۰ کلاس به کلاس‌های شهر تهران افزوده می شود و پذیرای ۵۵ هزار دانش آموز خواهند بود.

وی تاکید کرد: با ساخت این مدارس تراکم کلاسی مدارس مناطق پایین تهران یک تا دو دانش آموز به ازای هر مدرسه کاهش خواهد یافت.