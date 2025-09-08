به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر حوزه علمیه گناباد گفت: استادسرای مرحوم سید جعفر ذبیحی حوزه علمیه امام رضا علیه السلام شهرستان گناباد با زیر بنای ۷۰۰ متر مربع در ۵ طبقه و با هزینه‌ای بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

حجت الاسلام توکلی افزود: با توجه به وجود چهار سطح حوزه معادل دکتری در حوزه علمیه گناباد و لزوم حضور اساتید از شهر‌های قم، مشهد محل اسکان این اساتید از مهم‌ترین دغدغه‌های ما در شهرستان بود که با کمک خیر سید محمد ذبیحی شهری این مجموعه به بهره برداری رسید.

در حوزه علمیه امام رضای گناباد، علاوه بر تدریس ۳۰ استاد، ۱۸۰ طلبه در سطوح یک تا چهار حوزوی معادل دکتری، مشغول به تحصیل هستند..