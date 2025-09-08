به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ مسئول واحد باغبانی جهادکشاورزی شهرستان سردشت با اشاره به آغاز فصل برداشت انگور سیاه گفت: پیش بینی می‌شود حدود ۴۰ هزار تُن محصول از تاکستان‌های این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شود.

حسن محمدیان افزود: این میزان انگور از سطح حدود ۱۲ هزار هکتار از تاکستان‌های بارور این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف خواهد شد که درمقایسه با پارسال حدود ۳۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی گفت: علت اصلی کاهش تولید محصول انگور سیاه امسال سرمازدگی به علت بارش برف در اواخر فروردین امسال بودکه موجب خسارت به بخشی از تاکستان‌های این شهرستان شد.

محمدیان، با بیان اینکه ۹۰ درصد باغ‌های انگور سیاه سردشت به صورت دیم است، افزود: میانگین برداشت انگور درتاکستان‌های این شهرستان امسال به هشت تن در هکتار کاهش یافته است.

وی، با بیان اینکه این شهرستان یکی از قطب‌های مهم تولید انگورسیاه درآذربایجان‌غربی و غرب کشور است، اظهارکرد: با توجه به شرایط خاص آب و هوایی این شهرستان و استفاده نکردن باغداران ازکود و سم برای پرورش انگورسیاه، محصول تولیدی کاملاً ارگانیک است.

محمدیان تصریح کرد: برداشت انگور تا اوایل آبان ماه ادامه می‌یابد و حدود ۹۰ درصد از آن به سایر مناطق کشور ارسال می‌شود.

مسئول واحدباغبانی جهاد کشاورزی شهرستان سردشت اضافه کرد: جشنواره انگور سیاه چهارشنبه هفته جاری به صورت رسمی آغاز شده و مهمانانی از استان‌های مختلف کشور از جمله شیراز، تهران و اصفهان به همراه مسئولان استانی و شهرستانی به این جشنواره دعوت شده‌اند.