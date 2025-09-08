به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان زنجان از کشف ۵۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از یک واحد صنعتی به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ بدری افزود: با اشراف پیرامونی کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی، فعالیت غیرقانونی یک واحد صنعتی در خصوص انبار و احتکار فرآورده‌های نفتی محرز شد.

وی اظهار داشت: با اخذ مجوز قضایی و همراهی کارشناسان شرکت نفت مخازن این واحد صنعتی مورد بازرسی قرار گرفت که مقدار ۵۰۰ هزار لیتر فرآورده نفتی گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه توزیع، کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان ادامه داد: کارشناسان ارزش ریالی این مقدار گازوئیل قاچاق را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند که با دستور مقام قضایی سوخت توقیفی جهت تخلیه در مخازن شرکت نفت بارگیری و منتقل و متصدی این شرکت با تشکیل پرونده تعزیراتی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی از شهروندان خواست، هرگونه تحرک مشکوک و فعالیت غیرقانونی افراد در خصوص احتکار را از طریق سامانه ۰۹۶۳۰۰ به پلیس امنیت اقتصادی گزارش کنند.