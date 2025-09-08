پخش زنده
یک متخصص مغز و اعصاب با تشریح نشانهها به ویژه علائم اولیه و عوامل بروز بیماری آلزایمر، بر اهمیت و توجه به زنگ خطر شروع این بیماری تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر داود شلیل احمدی اظهار کرد: بیماری آلزایمر یک بیماری تحلیل برنده مغز است و در مراحل اولیه حافظه نزدیک از بین میرود در حالی که حافظه دور تا مدتها باقی میماند و به تدریج پاک میشود.
وی افزود: تفاوت این بیماری با فراموشی معمولی این است که آلزایمر یک بیماری پیش رونده است، اما فراموشیهای معمولی ناشی از عدم دقت، دغدغههای فکری و گذرا است و همیشه تکرار نمیشود.
شلیل احمدی در خصوص عوامل بروز این بیماری گفت: بروز آلزایمر علل مختلفی از جمله ژنتیکی و محیطی دارد و علت اصلی آن دقیقا مشخص نیست؛ اختلالات عروقی مغز، فشار خون، سیگار، تروماها و آسیبهای مغزی، افسردگیهای شدید و جدا شدن از اجتماع و انزواگزینی از جمله عوامل محیطی به شمار میروند.
این متخصص مغز و اعصاب به زنگ خطر شروع آلزایمر اشاره کرد و افزود: اختلال در حافظه کوتاه مدت، نشانه اولیه است، چون این بیماری به صورت تدریجی و پیش رونده رو به پیشرفت میرود و فرد فعالیتهای روزمره را فراموش میکند.
وی ادامه داد: در صورتی که فرد مبتلا به موقع از نشانهها آگاه شود و یا اطرافیان تشخیص دهند باید به پزشک مراجعه کند، چون با انجام تستها و یا روشهای بالینی از جمله نوع خاصی ازام آرای در مراحل اولیه قابل تشخیص است.
شلیل احمدی در خصوص درمان آلزایمر بیان کرد: برخی درمانهای دارویی، روند درمان را کند میکند و یکسری درمانهای علامتی نیز برای بیمارانی که علاوه بر فراموشی، عدم آگاهی به زمان و مکان، تغییرات رفتاری، اختلالات خلقی، پرخاشگری و یا اختلال در خواب دارند تجویز میشود.
این نورولوژیست با اشاره به اینکه روشهای غیر دارویی به ویژه در مراحل اولیه و برای جلوگیری از پیشرفت بیماری موثر است اضافه کرد: سبک زندگی سالم، کنترل فشار خون، قند خون و ورزش و تعامل اجتماعی ریسک ابتلا را کم و پیشرفت بیماری را کند میکند.
وی به تعامل اجتماعی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال ریسک ابتلا در فردی که تنها زندگی میکند بیشتر است به ویژه در زمان شیوع بیماری کرونا در افراد با سن بالا با کاهش روابط اجتماعی، ریسک ابتلا و پیشرفت آلزایمر افزایش یافت.
شلیل احمدی اظهار کرد: در خانوادهها نباید فرد مبتلا را رها کرده و تنها بگذارید، بهتر است آنها را در جمعهای دورهمی شرکت دهند تا از انزوا جلوگیری شده و روند پیشرفت بیماری کند شود.
این نورولوژیست بیان کرد: خانوادهها باید یکسری کارهای شخصی و یا مسئولیتها را به عهده فرد بگذارند که از نظر جسمی و ذهنی درگیر شود؛ جدول حل کردن و زبان آموزی نقش پیشگیری و کند کردن سیر بیماری را دارد.
وی در زمینه نقش حمایتی نهادهای دولتی گفت: این نهادها میتوانند پایگاه یا محیطهایی مخصوص این این دسته از بیماران به ویژه افراد مسن ایجاد کنند تا با هم سن و سالان خود تعامل داشته باشند و همچنین روشهای تشخیص این بیماری توسط رسانهها اطلاع رسانی شود.