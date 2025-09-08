گامی بلند در کاهش حوادث شغلی
واحدهای تولیدی و کارفرمایان موظفند پیش از بهرهبرداری از ماشینآلات و ابزار و لوازم، آزمایشهای لازم را در مراکز مورد تأیید شورای عالی حفاظت فنی انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
سرپرست اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد از مصوبه اخیر شورای عالی حفاظت فنی در خصوص تعیین مراکز مورد تأیید این شورا برای ارائه خدمات آزمایشگاهی موضوع مواد ۸۹ و ۹۹ قانون کار خبر داد و این اقدام را گامی مهم در ارتقای ایمنی و سلامت شغلی کارگران و کارفرمایان دانست.
سید محمد مروستیزاده با اشاره به مفاد مواد (۸۵)، (۸۶)، (۸۹) و (۹۹) قانون کار و مصوبه مورخ ۴ تیرماه ۱۴۰۴ شورای عالی حفاظت فنی افزود: بر اساس این مصوبه، آزمایشگاههای تخصصی دارای مجوز و صلاحیت از سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان مراجع معتبر برای انجام خدمات آزمایشگاهی مرتبط با ایمنی فنی تعیین شدهاند. این تصمیم در راستای تجمیع استانداردها و تضمین کیفیت گزارشهای آزمایشگاهی اتخاذ شده است.
رییس اداره بازرسی کار استان یزد ادامه داد: واحدهای تولیدی و کارفرمایان موظفند پیش از بهرهبرداری از ماشینآلات، دستگاهها، ابزار و لوازم، آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تأیید شورای عالی حفاظت فنی انجام دهند. تعیین این مراجع معتبر موجب یکسانسازی رویهها و جلوگیری از اختلافنظرهای فنی در تشخیص وضعیت تجهیزات و شرایط محیط کار خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم رعایت مقررات افزود: کارفرمایان و کارگاهها باید نسبت به استفاده از مراکز تعیینشده اقدام کرده، مدارک مربوطه را نگهداری و یک نسخه از آن را برای اطلاع به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال کنند.
مروستیزاده در پایان خاطرنشان کرد: ارتقای فرهنگ ایمنی و بهرهگیری از خدمات آزمایشگاهی معتبر، از راهکارهای کلیدی در کاهش حوادث شغلی و حفظ سلامت نیروی کار است و اداره بازرسی کار استان یزد نیز در جهت نظارت و ارائه راهنماییهای لازم به واحدها، آماده همکاری میباشد.