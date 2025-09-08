ثبت دو اثر طبیعی استان البرز در فهرست آثار ملی ابلاغ شد
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز، از ابلاغ رسمی ثبت دو اثر طبیعی در شهرستان ساوجبلاغ در فهرست میراث طبیعی ملی خبر داد.
، نادر زینالی گفت: با ابلاغیه رسمی وزارت میراث فرهنگی، دو اثر طبیعی مهم در شهرستان ساوجبلاغ به فهرست میراث طبیعی ملی کشور اضافه شدهاند. این اقدام با هدف حفاظت از این سرمایههای طبیعی و انتقال آنها به نسلهای آینده صورت گرفته است.
او افزود: فرآیند ثبت این آثار با تهیه پرونده و ارسال آن به وزارت میراث فرهنگی آغاز شد. پس از بررسیهای کارشناسی و طی تشریفات قانونی لازم، پروندهها به تأیید نهایی رسیدند. درخت چنار کهنسال روستای خور با شماره ۱۳۵۵ و آبشار زیبای شر شربند روستای آغشت با شماره ۱۳۶۸ به ثبت ملی رسیدند.
وی با تأکید بر اینکه هر دو اثر از این پس تحت نظارت و حمایت کامل وزارت میراث فرهنگی قرار دارند، افزود: هر گونه دخل و تصرف یا اقدامی که به تخریب یا تغییر اصالت این آثار منجر شود، ممنوع است. میراثفرهنگی البرز با همکاری مردم محلی، دهیاریها و سایر نهادهای مرتبط، تدابیر لازم برای حفاظت از این میراث گرانبها را در دستور کار قرار خواهد داد.
زینالی ثبت این دو اثر را گامی مهم در شناسایی و ارزشگذاری میراث طبیعی استان البرز دانست و از همکاری تمامی سازمانها و ارگانهای مرتبط در این فرآیند قدردانی کرد.