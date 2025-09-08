پخش زنده
امروز: -
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲ میلیون و ۷۹۳ هزار و ۶۶۵ مسافر از پایانههای مسافربری استان جابجا شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فواد غزیعلی اظهار کرد: رشد مسافران و تمایل به خرید اینترنتی بلیط نشاندهنده استقبال بیشتر مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی است.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ میلیون و ۷۹۳ هزار و ۶۶۵ مسافر از پایانههای مسافربری استان جابجا شدهاند، افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشاندهنده افزایش ۱۰ درصدی است.
غزیعلی بیان کرد: در این مدت تعداد ۳۱۷ هزار و ۱۲۷ سفر توسط ناوگان عمومی ثبت شده است که رشد ۳ درصدی را نشان میدهد.
معاون حمل و نقل ادارهکل راهداری خوزستان با اشاره به تفکیک مسافران خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۶۹۲ هزار و ۷۱۶ مسافر بروناستانی و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۹۴۹ مسافر دروناستانی جابجا شدهاند که نشاندهنده افزایش چشمگیر استفاده از حمل و نقل بین شهری و درون استانی است.
وی همچنین به روند خرید بلیطهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: تا کنون بیش از ۲۹۳ هزار و ۲۹۹ بلیط به صورت آنلاین فروخته شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۳ درصد افزایش داشته است.
غزیعلی اضافه کرد: این موضوع نشاندهنده تمایل روزافزون مردم به استفاده از خدمات غیرحضوری و کاهش ترددهای حضوری در پایانههاست.
وی بر اهمیت توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی و ارتقای کیفیت خدمات مسافری تاکید کرد و گفت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان با هدف رفاه بیشتر مسافران، برنامههای ویژهای برای بهبود ناوگان، افزایش تعداد سفرها و توسعه سیستم خرید آنلاین بلیط در دستور کار دارد.