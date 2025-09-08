امسال یک میلیون و ۲۹۰ هزار اصله نهال در نهالستان" کوشکن " زنجان تولید شد و اقدامات بخش خصوصی نیز در تولید نهال به میزان ۱۲۸ هزار اصله در شهرستان خرمدره بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: امسال یک میلیون و ۲۹۰ هزار اصله نهال در نهالستان کوشکن زنجان تولید شد و اقدامات بخش خصوصی نیز در تولید نهال به میزان ۱۲۸ هزار اصله در شهرستان خرمدره بوده است.

دوست محمدی ، با بیان اینکه معاونت فنی از دو بخش جنگل و مرتع تشکیل شده است، افزود: نهالستان زنجان ۴۹.۲ هکتار وسعت دارد که گونه‌های مختلف و واقعی در آن تولید و توزیع می‌شود.

وی اظهار داشت: نهال‌های تولیدی این نهالستان در اختیار ارگان‌هایی نظیر شهرداری ها، بخشداری‌ها و فضا‌های سبز قرار می‌گیرد.

دوست محمدی افزود: در زمینه زراعت چوب نیز دو گونه اصلی شامل صنوبر آبدوست و گونه‌های مقاوم‌تر برای مناطق کم‌آب توزیع و کاشته می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته ۶۰ هکتار در منطقه باکلور طارم برای جنگل کاری شناسایی شده است گفت: نهال‌های مورد استفاده در این منطقه ارس را در بر می‌گیرد تا با اقلیم آن سازگاری داشته باشد.

دوست محمدی تصریح کرد: طبق قرارداد منعقده شده چاله کنی این منطقه توسط بخش خصوصی و با مشارکت مردمی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای کاشت درختان نیز با یک شرکت قرارداد منعقد شده است که نهال تولیدی پس از انتقال به عرصه و با یک روش به صورت سیستم خاص کاشته می‌شود.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با تاکید بر اینکه قرارداد دیگری نیز برای نگهداری و آبیاری گونه‌های مختلف درختان در این منطقه منعقد شده است گفت: آبیاری‌ها و اقدامات لازم طبق برنامه طی دو سال انجام می‌شود تا این درختان به طبیعت برگردند.