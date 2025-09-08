بانوی البرزی مدرس جهانی مربیگری قایقرانی در مالزی شد
مهرگان خیرالهی، مربی البرزی کانوپولو ایران، به عنوان یکی از مدرسان دوره بینالمللی مربیگری سطح یک از سوی فدراسیون جهانی قایقرانی (ICF) دعوت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
دوره مربیگری سطح یک کانوپولو، همزمان با مسابقات قهرمانی آسیا در پوتراجایا مالزی برگزار خواهد شد. در این دوره، مربیان از کشورهای مختلف دنیا گرد هم خواهند آمد تا مهارتهای خود را در زمینه آموزش و مربیگری کانوپولو ارتقا دهند. مهرگان خیرالهی به همراه گرگ اسمایل، رئیس کمیته کانوپولو فدراسیون جهانی، مسئولیت تدریس و انتقال دانش به مربیان حاضر در دوره را بر عهده خواهند داشت.
این دعوت به وضوح نشاندهنده رشد و پیشرفت ورزش کانوپولو در ایران است. مربیان و ورزشکاران ایرانی در سالهای اخیر دستاوردهای چشمگیری در مسابقات جهانی و آسیایی داشتهاند و این دعوت نماد توانمندی و اعتبار مربیان ایرانی در سطح جهانی است.
این حضور در دوره مربیگری سطح یک جهانی، میتواند به افزایش اعتبار بیشتر این رشته در کشور و همچنین تبادل علمی و تجربیاتی با سایر کشورها منجر شود.
دعوت از مهرگان خیرالهی به عنوان مدرس در این دوره، علاوه بر ارتقای سطح مربیگری در ایران، میتواند فرصتی برای معرفی بهتر و بیشتر ورزش کانوپولو ایرانی به جهان باشد. همچنین، این رویداد میتواند منجر به ایجاد شبکههای بینالمللی جدید در عرصه مربیگری و رقابتهای کانوپولو شود که در نهایت به رشد و پیشرفت این ورزش در ایران کمک خواهد کرد.