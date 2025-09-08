به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ فریبرز مردانی، فرمانده انتظامی زرقان، گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی و شناسایی مناطق جرم‌خیز در تفرجگاه‌ها و اماکن عمومی این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: مأموران انتظامی با هماهنگی مراجع قضائی، در بازرسی از بوستان‌ها و اماکن عمومی، ۲۰ نفر از عاملان ایجاد مزاحمت برای مردم را دستگیر و تحویل مراجع قضائی دادند.

سرهنگ مردانی ادامه داد: همچنین ۹ دستگاه خودرو متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

