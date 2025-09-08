قرعه‌کشی مسابقات والیبال المپیک آسیایی جوانان برگزار و حریفان تیم‌های کمتر از ۱۸ سال دختر و پسر ایران مشخص شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، چهارمین دوره المپیک آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان سال جاری به میزبانی کشور بحرین برگزار می‌شود.

قرعه‌کشی مسابقات والیبال این بازی‌ها به انجام رسید و حریفان تیم‌های کمتر از ۱۸ سال دختر و پسر ایران مشخص شدند.

بر این اساس تیم والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران با تیم‌های بحرین و قطر در گروه نخست مسابقات همگروه شد.

همچنین تیم والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران در مرحله مقدماتی و در گروه دوم با تیم‌های چین و قطر رو‌به‌رو خواهد شد.

گروه بندی مسابقات والیبال المپیک آسیایی بحرین به قرار زیر است:

زیر ۱۸ سال پسر

گروه A: بحرین، پاکستان و مغولستان

گروه B: ایران، چین و قطر

گروه C: ازبکستان، قزاقستان و عربستان

گروه D: چین تایپه، تایلند و اندونزی

زیر ۱۸ سال دختر

گروه A: بحرین، ایران و قطر

گروه B: چین، هنگ کنگ و اردن

گروه C: چین تایپه، قزاقستان و اندونزی

گروه D: تایلند، کره جنوبی و فیلیپین