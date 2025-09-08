بازیهای آسیایی جوانان؛ حریفان والیبال ایران مشخص شدند
قرعهکشی مسابقات والیبال المپیک آسیایی جوانان برگزار و حریفان تیمهای کمتر از ۱۸ سال دختر و پسر ایران مشخص شدند.
قرعهکشی مسابقات والیبال این بازیها به انجام رسید و حریفان تیمهای کمتر از ۱۸ سال دختر و پسر ایران مشخص شدند.
بر این اساس تیم والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران با تیمهای بحرین و قطر در گروه نخست مسابقات همگروه شد.
همچنین تیم والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران در مرحله مقدماتی و در گروه دوم با تیمهای چین و قطر روبهرو خواهد شد.
گروه بندی مسابقات والیبال المپیک آسیایی بحرین به قرار زیر است:
زیر ۱۸ سال پسر
گروه A: بحرین، پاکستان و مغولستان
گروه B: ایران، چین و قطر
گروه C: ازبکستان، قزاقستان و عربستان
گروه D: چین تایپه، تایلند و اندونزی
زیر ۱۸ سال دختر
گروه A: بحرین، ایران و قطر
گروه B: چین، هنگ کنگ و اردن
گروه C: چین تایپه، قزاقستان و اندونزی
گروه D: تایلند، کره جنوبی و فیلیپین